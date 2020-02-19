Во время вчерашней атаки российско-оккупационных войск на Донбассе было зафиксировано более 2300 взрывов.

Об этом говорится в отчете миссии ОБСЕ.

“Утром 18 февраля, в период с примерно 05:30 до 11:30, во время патрулирования в районе населенного пункта Золотое (подконтрольное правительству, 60 км к западу от Луганска), наблюдения на передовых патрульных базах в н. п. Кадиевка (бывш. Стаханов; неподконтрольное правительству, 50 км к западу от Луганска) и н. п. Попасная (подконтрольное правительству, 69 км к западу от Луганска), а также мониторинга при помощи камер видеонаблюдения СММ констатировала существенное увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав, среди прочего, более 2300 взрывов”, – отмечается в сообщении.

В данный момент миссия ОБСЕ анализирует данные беспилотного летательного аппарата, который был отправлен туда накануне в 12:00.

“СММ следит за ситуацией с безопасностью в этом районе”, – сказано в сообщении.

Накануне в пресс-центре штаба операции Объединенных сил сообщили, что вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Новотошковское, Ореховое, Крымское, Попасная и Хутор Вольный, использовав вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.

Так, российские оккупанты применяли артиллерийские системы, в частности, ствольную артиллерию калибра 152 мм (6 снарядов) калибра 122 мм (18 снарядов). Кроме того, захватчики выпустили по позициям наших защитников минимум 164 мины из минометов калибра 120 мм и 44 мины из 82-мм минометов. Также противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, в районе Новотошковского оккупанты совершили 56 выстрелов по нашим позициям из вооружения танка. В районе боестолкновения штурмовые действия вели диверсионно-разведывательные группы противника.