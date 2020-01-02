Во вселенной Marvel Cinematic появится первый трансгендерный супергерой.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

“И очень скоро. В фильме, который мы снимаем прямо сейчас”, – сказал босс Marvel Studios Кевин Фиг.

В этом году The Eternals (“Вечные”) представит первого супергероя нетрадиционной сексуальной ориентации.

Начиная с 2019 года, поступали сообщения о том, что на четвертом этапе MCU – в фильмах после саги “Бесконечность мстителя” – появится героиня.

Marvel также сообщила, что представит своего первого глухого супергероя в “Вечных” и своего первого азиатско-американского супергероя в “Шан-Чи” и “Легенде о десяти кольцах”.

“Мы хотим, чтобы фильмы отражали зрителей, и мы хотим, чтобы каждый член нашей глобальной аудитории видел себя на экране”, – заявили в Marvel.

Единственным существующим транс-супергероем в Marvel Comics является недавно представленная Sera – из группы полностью мужских ангелов под названием Ancharites – которые перешли к женской идентичности.