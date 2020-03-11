Об этом заявил сегодня на брифинге главный санитарный врач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.
По его словам, два образца уже доставлены в лабораторию Центра общественного здоровья, еще три образца доставят до вечера среды.
“В течение вчерашнего дня (10 марта, – ред.) суммарно было 5 сообщений о новых подозрениях COVID-19. Из этих пяти сообщений два образца уже поступили в вирусологическую лабораторию, и по ним проводятся исследования. Три сегодня мы получим и также будем проводить исследования. О результатах проинформируем завтра”, – отметил Ляшко.
Он уточнил, что пока в Украине был подтвержден только один случай заражения коронавирусом.
“Мы сегодня имеем в Украине один зарегистрированный случай заболевания. Он был зарегистрирован на прошлой неделе в Черновицкой области. Вчера в вирусологической лаборатории исследовались четыре образца. Все они негативные. То есть ни одного подтвержденного нового случая коронавирусной инфекции в Украине по состоянию на этот час не зафиксировано”, – подчеркнул Ляшко.
За весь период Центр общественного здоровья Украины получил 43 подозрения о заболевании COVID-19. Также были проверены контакты этих людей.
Замминистра заверил, что случаи коронавируса не скрываются от населения.
“Мы не скрываем эти случаи, мы их диагностируем. Если посмотреть в Беларуси, например, там не намного больше случаев. Мы не наблюдаем пока такого распространения в Восточной Европе”, – заявил он.
- 3 марта в Украине был подтвержден первый случай заражения коронавирусом COVID-19. Случай зафиксирован в Черновицкой области у человека, который путешествовал по городам Италии до 26 февраля.
- Главный санитарный врач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко призвал украинцев не скупать хирургические маски, так как их использование не защитит от коронавируса.
- В Центре общественного здоровья Минздрава Украины проинформировали, что для профилактики заражения коронавирусом COVID-19 следует придерживаться стандартных рекомендаций: например, часто мыть руки.
- Представитель Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт заявил, что в нашей стране, скорее всего, увеличится количество случаев заражения коронавирусом COVID-19, однако паниковать не стоит.