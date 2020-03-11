В течение вторника, 10 марта, в Украине было зафиксировано пять новых подозрений на коронавирус COVID-19.

Об этом заявил сегодня на брифинге главный санитарный врач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, два образца уже доставлены в лабораторию Центра общественного здоровья, еще три образца доставят до вечера среды.

“В течение вчерашнего дня (10 марта, – ред.) суммарно было 5 сообщений о новых подозрениях COVID-19. Из этих пяти сообщений два образца уже поступили в вирусологическую лабораторию, и по ним проводятся исследования. Три сегодня мы получим и также будем проводить исследования. О результатах проинформируем завтра”, – отметил Ляшко.

Он уточнил, что пока в Украине был подтвержден только один случай заражения коронавирусом.

“Мы сегодня имеем в Украине один зарегистрированный случай заболевания. Он был зарегистрирован на прошлой неделе в Черновицкой области. Вчера в вирусологической лаборатории исследовались четыре образца. Все они негативные. То есть ни одного подтвержденного нового случая коронавирусной инфекции в Украине по состоянию на этот час не зафиксировано”, – подчеркнул Ляшко.

За весь период Центр общественного здоровья Украины получил 43 подозрения о заболевании COVID-19. Также были проверены контакты этих людей.

Замминистра заверил, что случаи коронавируса не скрываются от населения.

“Мы не скрываем эти случаи, мы их диагностируем. Если посмотреть в Беларуси, например, там не намного больше случаев. Мы не наблюдаем пока такого распространения в Восточной Европе”, – заявил он.

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