Об этом она заявила в рамках сессии вопросов и ответов на портале Reddit.
По словам Хиссрич, во втором сезоне “Ведьмака” среди персонажей появятся представители гендерных и сексуальных меньшинств.
Кроме ЛГБТ-героев, зрителей ждут новые чудовища и представители других народов мира “Ведьмака”.
Премьера первого сезона “Ведьмака” на стриминговом сервисе Netflix состоялась 20 декабря 2019 года. Второй сезон выйдет в 2021 году.
Премьера сериала состоялась на канале Netflix 20 декабря 2019 года. Это уже вторая сериальная экранизация романов Сапковского о Ведьмаке.
- Ранее американская компания Netflix представила первые промо-материалы к сериалу “Ведьмак”.