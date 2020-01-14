Шоураннер сериала "Ведьмак" Лорен Хиссрич рассказала о новом сезоне проекта, в котором появятся ЛГБТ-персонажи.

Об этом она заявила в рамках сессии вопросов и ответов на портале Reddit.

По словам Хиссрич, во втором сезоне “Ведьмака” среди персонажей появятся представители гендерных и сексуальных меньшинств.

Кроме ЛГБТ-героев, зрителей ждут новые чудовища и представители других народов мира “Ведьмака”.

Премьера первого сезона “Ведьмака” на стриминговом сервисе Netflix состоялась 20 декабря 2019 года. Второй сезон выйдет в 2021 году.

Премьера сериала состоялась на канале Netflix 20 декабря 2019 года. Это уже вторая сериальная экранизация романов Сапковского о Ведьмаке.