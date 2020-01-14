Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, по состоянию на 07:00 14 января подтоплений нет, вода сошла самотеком, работа торгового центра временно приостановлена. Коммунальные службы проводят ремонтные работы.

“Теплоснабжение потребителям подается по обводным веткам теплосети”, – говорится в сообщении ГСЧС.

Также сообщается, что около Ocean Plaza ограничат движение транспорта и полностью снимут слой асфальта.