Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Так, по состоянию на 07:00 14 января подтоплений нет, вода сошла самотеком, работа торгового центра временно приостановлена. Коммунальные службы проводят ремонтные работы.
“Теплоснабжение потребителям подается по обводным веткам теплосети”, – говорится в сообщении ГСЧС.
Также сообщается, что около Ocean Plaza ограничат движение транспорта и полностью снимут слой асфальта.
- В результате прорыва теплотрассы возле ТРЦ Ocean Plaza 9 человек получили ожоги. На дороге возле ТРЦ из-за горячей воды образовалась глубокая яма.