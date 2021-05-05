Частина озера Малаві після більш ніж двох тижнів сильної зливи та сильних вітрів стала зеленою.

Про це повідомляє місцевий новинний сайт Malawi24.

Департамент рибальства заявляє, що частина озера, що стала зеленою, токсична і небезпечна як для риб, так і для людей, і рекомендує людям не їсти рибу з зеленого озера.

У відомстві кажуть, що це не перший випадок, оскільки інцидент вже був зафіксований в 1993 і 2013 роках.

Крім того, в коментарі виданню ВВС міністр лісового господарства та природних ресурсів Ненсі Тембо пояснила, що озеленення сталося в результаті цвітіння токсичних водоростей, яке мало місце після сильних дощів, а вітер змішав поживні речовини, виявлені на дні озера.

Вона додала, що озеро стало евтрофним – стан, при якому водне життя починає вимирати через зниження рівня кисню. За її словами, колір води повинен нормалізуватися через два тижні.

Тим часом, малавійці ставлять під сумнів причини, перелічені департаментом та міністерством.

Деякі підозрюють, що озеро отруєне. Інші ж стверджують, що це явище поширене на озері. Ще деякі закликали уряд серйозно поставитися до цього питання.