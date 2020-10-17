В официальном аккаунте Украины в социальной сети Twitter потроллили Россию и ее президента Владимира Путина.

Об этом сообщают #Буквы.

Так, официальный Twitter-аккаунт РФ сегодня опубликовал фотографии подводных животных, обитающих возле незаконно захваченного Крыма. В публикации аннексированный полуостров назвали “российским”.

“Подводные существа завораживают”, – говорится также в ней.

На это отреагировал официальный Twitter-аккаунт Украины.

В нем появился пост о том, что “крымские воды видели более уродливых существ”, к которому прикрепили фото Владимира Путина в батискафе во время погружения в воды Черного моря в 2015 году.

Кроме того, в сообщении напомнили, что Крым – это Украина.