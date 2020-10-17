Об этом сообщают #Буквы.
Так, официальный Twitter-аккаунт РФ сегодня опубликовал фотографии подводных животных, обитающих возле незаконно захваченного Крыма. В публикации аннексированный полуостров назвали “российским”.
“Подводные существа завораживают”, – говорится также в ней.
На это отреагировал официальный Twitter-аккаунт Украины.
В нем появился пост о том, что “крымские воды видели более уродливых существ”, к которому прикрепили фото Владимира Путина в батискафе во время погружения в воды Черного моря в 2015 году.
Кроме того, в сообщении напомнили, что Крым – это Украина.
- В сентябре британская телерадиовещательная корпорация ВВС опубликовала карту Украины без незаконно аннексированного Крыма. Впоследствии ее убрали из материала и извинились.
- Ранее финская государственная телерадиокомпания Yle исправила карту, на которой незаконно аннексированный Крым был обозначен как часть России. На ошибку внимание журналистов обратило украинское посольство.