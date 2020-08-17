Об этом рассказали журналисты программы.
Так, по словам журналиста Михаила Ткача, автомобиль сожгли ночью во дворе дома, где живет Борис Мазур.
“Последний материал, над которым мы работали с важным членом съемочной группы водителем Борисом Мазуром на Kia Cerato – это “Короли дорог”. Его уже посмотрели почти 700 тыс. зрителей на YouTube. Во время съемок и в самом материале я неоднократно подчеркивал, что по нашему авто и нами вели наблюдение сотрудники охраны президента УГО [Управления государственной охраны]”, – сказал журналист.
Происшествие случилось в городе Бровары под Киевом. Автомобиль восстановлению не подлежит.
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