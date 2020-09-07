Водителей в Украине будут штрафовать за 3D-номера на автомобилях

Украинских водителей будут штрафовать за ЗD-номера на автомобилях, поскольку они не соответствуют установленным требованиям государственных стандартов Украины (ГСТУ).

Об этом заявил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий у Facebook.

Отмечается, что в Украине появилось много компаний, которые предлагают сделать номерные знаки в формате ЗD.

В пункте 4.3 ГСТУ 3650: 2019 “Дорожный транспорт. Знаки номерные транспортных средств. Общие технические условия” прописано, что 3D-номерные знаки не соответствуют требованиям.

“О Правилах дорожного движения. В соответствии с пунктом 2.9 «в», водителю запрещается управлять транспортным средством с номерным знаком, который не соответствует требованиям стандартов (ГСТУ)”, – написал Билошицкий.

Водителям грозит штраф 170 гривен за управление транспортным средством с номерным знаком, который не соответствует требованиям.

В случае повторного правонарушения в течение года штраф увеличится до 255 гривен или водителя отправят на общественные работы от 30 до 40 часов.