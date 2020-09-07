Водителей в Украине будут штрафовать за 3D-номера на автомобилях

Об этом заявил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий у Facebook.
Отмечается, что в Украине появилось много компаний, которые предлагают сделать номерные знаки в формате ЗD.
В пункте 4.3 ГСТУ 3650: 2019 “Дорожный транспорт. Знаки номерные транспортных средств. Общие технические условия” прописано, что 3D-номерные знаки не соответствуют требованиям.
“О Правилах дорожного движения. В соответствии с пунктом 2.9 «в», водителю запрещается управлять транспортным средством с номерным знаком, который не соответствует требованиям стандартов (ГСТУ)”, – написал Билошицкий.
Водителям грозит штраф 170 гривен за управление транспортным средством с номерным знаком, который не соответствует требованиям.
В случае повторного правонарушения в течение года штраф увеличится до 255 гривен или водителя отправят на общественные работы от 30 до 40 часов.
- Ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект, который откладывает повышенные штрафы за нерастаможенные вовремя автомобили на еврономерах (“евробляхи”).