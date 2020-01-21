Об этом сообщается на странице “Дія” в Facebook.
Как сообщается, разработчики приложения, кроме уже имеющийся возможности добавить цифровые водительские удостоверение, техпаспорт и осаго, готовят внедрение возможности уплаты и проверки штрафов онлайн.
На сайте сервиса будут появляться выписанные прямо на месте остановки штрафы, а также штрафы за правонарушения, зафиксированные в автоматическом режиме и при помощи фотосъемки.
“И мы будем обязательно присылать push-уведомления и сообщим о штрафе”, – добавили представители сервиса.
Пока получить информацию про штраф и оплатить его можно в электронном кабинете водителя.
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