Водителя приговорили к 6 годам тюрьмы за смертельное ДТП

Об этом сообщила пресс-служба прокуратура Киева.

Уточняется, что Соломенским судом Киева было принято решение лишить водителя свободы на 6 лет с лишением водительских прав на 3 года.

Отмечается, что 28-летний мужчина на Mitsubishi Lancer приближался к нерегулируемому пешеходному переходу, превышая при этом скорость. Он не отреагировал, что по пешеходному переходу шел человек, и сбил его. Потерпевший скончался от травм, полученных в результате аварии.