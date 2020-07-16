Водителя приговорили к 6 годам тюрьмы за смертельное ДТП

Об этом сообщила пресс-служба прокуратура Киева.
Уточняется, что Соломенским судом Киева было принято решение лишить водителя свободы на 6 лет с лишением водительских прав на 3 года.
Отмечается, что 28-летний мужчина на Mitsubishi Lancer приближался к нерегулируемому пешеходному переходу, превышая при этом скорость. Он не отреагировал, что по пешеходному переходу шел человек, и сбил его. Потерпевший скончался от травм, полученных в результате аварии.
- Ранее сообщалось, что в Голосеевском районе столицы, на Столичном шоссе произошла авария, в которой погибла почти вся семья.
- Позже стало известно, что водитель “Мерседеса” был пьян. В его крови содержание алкоголя составило 1,32 промилле.
- Подозреваемый во время судебного заседания признался, что употреблял наркотики.