Covid-19 Украина

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Водителя приговорили к 6 годам тюрьмы за смертельное ДТП

Водителя, который совершил смертельное ДТП в Соломенском районе Киева, приговорили к шести годам тюремного заключения.

Четверг, 16 июля 2020, 13:35

Об этом сообщила пресс-служба прокуратура Киева.

Уточняется, что Соломенским судом Киева было принято решение лишить водителя свободы на 6 лет с лишением водительских прав на 3 года.

Отмечается, что 28-летний мужчина на Mitsubishi Lancer приближался к нерегулируемому пешеходному переходу, превышая при этом скорость. Он не отреагировал, что по пешеходному переходу шел человек, и сбил его. Потерпевший скончался от травм, полученных в результате аварии.

  • Ранее сообщалось, что в Голосеевском районе столицы, на Столичном шоссе произошла авария, в которой погибла почти вся семья.
  • Позже стало известно, что водитель “Мерседеса” был пьян. В его крови содержание алкоголя составило 1,32 промилле.
  • Подозреваемый во время судебного заседания признался, что употреблял наркотики.
Теги: жертві, ДТП, жертвы, Киев, суд, водитель, тюрьма

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