Соответствующий пост Арахамия разместил на своей странице в Facebook.

Как сообщалось ранее, Давид Арахамия в эфире телеканала “Прямой” в ответ на вопрос журналиста о возможности возобновления водоснабжения аннексированного Крыма в обмен на вывод российских войск с Донбасса заявил, что считает такой компромисс “достаточным” и “пошел бы на это”.

Это заявление нардепа не осталось незамеченным и было жестко раскритиковано гражданами Украины. В свою очередь Арахамия объяснил, что он не предлагал возобновить подачу воды в Крым, а высказал свое личное (а не фракции) мнение о таком “компромиссе”.

“В нашей фракции никогда не поднимался вопрос о восстановлении водоснабжения в Крым. … Идея о возобновлении поставок воды на полуостров в обмен на вывод российских войск из Донбасса не моя. Если вы внимательно посмотрите эфир, то увидите, что такую ​​постановку вопроса озвучил ведущий. … Вопрос был сформулирован так, что альтернативных вариантов не существует, и я ответил, что считаю это достаточным компромиссом. И трижды повторил, что это моя личная позиция”, — посетовал Арахамия.

В то же время он подчеркнул, что ему стоит быть осторожнее в высказываниях.

“Вопрос компромиссов самом деле очень сложная для нашего общества. Кто-то считает, что пусть лучше льется вода, чем проливается кровь солдат. Кто-то с этим категорически не согласен. Но все мы точно согласны с тем, что хотим лучшего будущего для своей страны, но не за счет уступок в вопросе суверенитета и территориальной целостности. Сегодня, когда я не в прямом эфире, я скажу, что за таким якобы простым вопросом как вода, стоит серьезный юридическое и дипломатическое содержание. И на него нельзя ответить за 30 секунд на ток-шоу. И пусть это будет для меня наукой на будущее”, — добавил нардеп.

Помимо этого, Арахамия принес извинения всем гражданам Украины, которых могли оскорбить его слова.

“Отдельно хочу принести извинения гражданам Украины, переселенцам, крымчанам, которых могли оскорбить мои слова, даже несмотря на то, что они были вырваны из общего контекста и на самом деле были трактовкой предположений, озвученных не мной”, — подытожил глава фракции.

Напомним, ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.

В июле 2018 года стало известно, что Украина заканчивает строительство дамбы на Северо-Крымском канале. Однако подача воды станет возможной только после возвращения Крыма под контроль Украины.