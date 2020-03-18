Об этом сообщает пресс-служба Черноморского флота РФ.

“В ходе первого этапа учений экипажи самолетов и вертолетов отрабатывали заходы с выведением сил из-под удара условного противника с дальнейшим перебазированием авиации на запасные аэродромы”, – говорится в сообщении оккупантов.

Отмечается, что на втором этапе учений военные летчики российских Су-24М и Су-30М выполняли бомбометание и запуски неуправляемых ракет по морским и наземным целям.

“Экипажи противолодочных самолетов и вертолетов осуществили поиск подводной лодки условного противника, а летчики военно-транспортной авиации осуществили учебные заходы с перевозкой и десантированием грузов”, – сказано в сообщении.

Уточняется, что в учениях оккупантов были задействованы самолеты-разведчики Су-24МР, фронтовые бомбардировщики Су-24М, военно-транспортные самолеты Ан-26, истребители Су-30СМ, а также вертолеты Ка-27 и Ми-28.

В целом в российских учениях было задействовано около 20 единиц военной техники.