Министр иностранных дел Ирана Мухаммед Джавад Зариф заявил, что властям известен военнослужащий, сбившего самолет МАУ в Тегеране. Он арестован.

Об этом шла речь в интервью Зарифа немецкому изданию Spiegel.

Отвечая на вопрос о том, почему правительству Ирана потребовалось три дня, чтобы признать, что самолет “Международных авиалиний Украины” был сбит иранской ракетой, Зариф заявил, что это была “сложная ситуация в сложное время” и посетовал на то, что другим государствам нужно еще больше времени.

“Это была сложная ситуация в сложное время. Другим нужно гораздо больше времени. Почти 32 года назад США сбили иранский пассажирский самолет. На сегодняшний день они до сих пор не принесли официальных извинений”, — сказал он.

Продолжая сравнивать реакции Ирана и США он заявил, что военнослужащий, сбивший украинский самолет, находится в тюрьме.

“Американский офицер, который был ответственен за его уничтожение, даже получил медаль. Тем временем иранец, сбивший украинский самолет, сейчас находится в тюрьме”, — заявил глава МИД Ирана.

О личности арестованного на данный момент ничего неизвестно.

Напомним, 8 января вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Изначально в Иране заявляли о непричастности к катастрофе самолета МАУ, однако 11 января признали, что самолет был по ошибке сбит иранской ракетой. В тот же день Офис Президента Украины сообщил, что президент Ирана в разговоре с Зеленским попросил прощения за сбитый Boeing.

16 января Канада, Великобритания, Украина, Швеция и Афганистан подписали соглашение, в рамках которого признают Иран виновным в катастрофе самолета МАУ и требуют от государства компенсаций. Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина требует фиксации в официальном документе признания Ираном своей вины в атаке на украинский самолет Boeing 737.