Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Выступая в качестве свидетеля во время судебного заседания в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, Положинский пояснил, что украинские военные подарили подозреваемому Андрею Антоненко макет мины на его глазах в начале лета 2016 года, когда музыканты давали концерт в зоне боевых действий.

“Военнослужащие тебе дарят подарки, потому что для них очень важно, что ты приехал к ним, а очень часто это такие места, куда вообще мало кто доезжает и волонтеры не всегда доезжают, а тут приезжают артисты. И военные пытаются после концертов максимально отблагодарить артистов. И они дарят подарки в знак благодарности”, – сказал он.

Музыкант подчеркнул, что часто военные хотят подарить что-то от себя лично.

“И тут у них уже включается фантазия, у кого что есть, дарят какие-то части своего обмундирования, какие-то тельники, нашивки, какие-то коробки с гильзами”, – рассказал Положинский.

По его словам, “что-то похожее на мину” военные подарили Антоненко также после одного из концертов.

“Военнослужащий при мне дарил Андрею эту штуку. Я сказал, что я такой опасный предмет в свою машину не пущу. Тогда они начали надо мной смеяться, открыли, это был просто корпус, похожий на мину, но внутри он был пустой”, – заявил музыкант.

Напомним, что Печерский районный суд Киева решил допросить музыканта, лидера группы “Тартак” Александра Положинского по требованию адвокатов Андрея Антоненко.

Как известно, в убийстве журналиста Павла Шеремета подозреваются: медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант Андрей Антоненко и супруги Инна и Владислав Грищенко. #Буквы собрали подробности убийства журналиста, которые прозвучали на брифинге МВД.

По версии следствия, организатором убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году якобы был музыкант и военнослужащий Андрей Антоненко, а исполнителем – волонтер и детский медик Юлия Кузьменко.