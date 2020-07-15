Бойцы 35-й отдельной бригады морской пехоты просят не называть имена погибших военных, пока они не будут опубликованы официально.

Об этом сообщила пресс-служба 35-й отдельной бригады морской пехоты в Facebook.

“На днях одно из подразделений бригады морской пехоты понесло потери на востоке Украины. Особенно украинское общество всколыхнуло убийство нашего боевого медика российскими оккупантами. Мы разделяем боль и ярость, которая переполняет всех неравнодушных украинцев, и заверяем, что это и другие преступления не останутся для врага без наказания. Однако, исходя из ряда объективных причин официальные ресурсы не разглашают имена павших в тот день воинов. Перед тем, как это сделать, обязательно должны быть соблюдены определенные процедуры и протоколы, среди которых главное – сообщить о трагедии родным и близким”, – сказано в сообщении.

В морской пехоте с сожалением отмечают, что представители интернет-сообщества решают оглашать имена погибших самостоятельно, не дождавшись, пока с поля боя будут возвращены тела бойцов и вышеупомянутая процедура будет соблюдена.

“По этому поводу просим не сообщать имена погибших до тех пор, пока они не будут опубликованы на официальных ресурсах”, – призывают в заявлении.