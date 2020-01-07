Военные, которые несут службу в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе, записали рождественское видеопоздравление для украинцев.

Видео опубликовано на странице военного Виктора Сизона в Facebook.

В ролике военные рассказали, как прошло празднование Рождества на передовой, спели колядки, передали приветы своим родным, пожелания украинцам и слова благодарности волонтерам.

“Мы за Украину будем стоять до конца тут!”, — подчеркнул один из героев ролика.

Коли ви сьогодні ніжитесь ще в ліжку, то в той час наші хлопці з "нуля" передають вам привіт і вітають з Різдвом Хрестовим. Gepostet von Viktor Sizon am Montag, 6. Januar 2020