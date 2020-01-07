Видео опубликовано на странице военного Виктора Сизона в Facebook.
В ролике военные рассказали, как прошло празднование Рождества на передовой, спели колядки, передали приветы своим родным, пожелания украинцам и слова благодарности волонтерам.
“Мы за Украину будем стоять до конца тут!”, — подчеркнул один из героев ролика.
Коли ви сьогодні ніжитесь ще в ліжку, то в той час наші хлопці з "нуля" передають вам привіт і вітають з Різдвом Хрестовим.
Gepostet von Viktor Sizon am Montag, 6. Januar 2020
- Ранее украинская разведка штаба операции объединенных сил установила, что в канун Рождества на оккупированных территориях Донбасса боевик расстрелял своих сослуживцев.
- В Рождество украинские музыканты провели праздничные концерты для военнослужащих в районе проведения операции Объединенных сил.