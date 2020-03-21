Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) будут взаимодействовать с правоохранителями в обеспечении общественной безопасности и порядка во время карантина.

Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства обороны Украины.

Так, уже с завтрашнего дня, 22 марта, в населенных пунктах и военных гарнизонах начнется совместное патрулирование усиленными нарядами Военной службы правопорядка ВСУ, Национальной гвардии и Национальной полиции.

“В рамках проведения ограничительно-карантинных мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения в Украине коронавирусной инфекции, для поддержания общественной безопасности и порядка, с 22 марта 2020 года в населенных пунктах и военных гарнизонах начнется совместное патрулирование усиленными нарядами Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины, которые будут действовать во взаимодействии с работниками Национальной полиции и военнослужащими Национальной гвардии”, – говорится в сообщении.

В Минобороны уточнили, что командованием военных гарнизонов ВСУ приняты меры по обеспечению личного состава, который будет привлекаться к патрулированию, средствами защиты, антисептическими и дезинфицирующими веществами.