Об этом замминистра заявила в интервью национальному агентству “Укринформ”.

“Гибридная война тем и опасна, что она постоянно меняется, то есть методы меняются каждый день. Как только появляется возможность нанести точечный удар в какой-то элемент, сразу враг это делает. В отношении военных … Мы имеем примеры рассылки врагом SMS нашим ребятам. То есть установки, которые позволяют на линии разграничения разбрасывать эсэмэски – и наши бойцы периодически могут получать сообщения о том, что “вас ждут дома”, что “оставьте позиции”, то есть те вещи, которые могут психологически на них влиять”, – пояснила Фролова.

По ее мнению, для противодействия информационным атакам противника следует вводить определенные ограничения.

“Это не очень популярная тема, но ограничения необходимы. Нужно понимать, что если человек в армии, то он не может фотографировать и выкладывать фото с геолокацией, он не может публиковать, в каком подразделении он находится, он не может делать много других вещей, которые себе позволяет человек без погон”, – сказала замминистра.

Также Фролова добавила, что подобные ограничения существуют во всех армиях мира.

“Военные все равно несут службу, понимаете. Это расположение: он сегодня во Львовской области, а завтра его перебрасывают. И по его перемещению можно отследить – куда дислоцируется подразделение. Какие-то военные участвуют в совместных учениях, какие-то имеют доступ к руководящим документам. Это вещи, которые накладывают определенные ограничения. И они должны быть сознательными в отношении тех ограничений, которые существуют”, – сообщила она.