Среди них – легендарная терракотовая армия, великая китайская стена, долина цветов, дерево желаний с волшебными пандами, сычуаньская опера, персонажи древних китайских сказок и легенд. Специальным гостем программы станет гигантский Огненный Лев, с которым можно будет сделать оригинальное фото на память.

Сообщается, что все инсталляции выполнены вручную из натурального шелка и led-ламп, некоторые достигают шести метров в высоту.

Помимо гигантских световых фигур, гостей ждет увлекательная шоу-программа и фаер-шоу по выходным. А также костюмированные актеры – аниматоры, аттракционы для взрослых и детей, фуд-корты, тематические зоны с народностью Китая, мастер-классы и интерактивы:

“Это будет настоящий сказочный парк, где на входе вас встретят аниматоры в китайских костюмах. Вдоль аллеи вы увидите аттракционы, светящиеся в темноте фигуры и волшебные домики с активностями для детей. В одном, например, можно будет нарисовать дракона и поучаствовать в конкурсе с призами. Мы решили стартовать в день празднования Китайского Нового года, чтоб окунуть посетителей в атмосферу праздника”, – говорит организатор мероприятия, руководитель компании Grand Event Денис Погорелко.

Фестиваль продлится до 28 марта. На территории парка действуют карантинные ограничения: посетителей допускают только в защитной маске, также проводится контроль количества посетителей, одновременно находящихся на территории парка.

Когда: с 12.02-28.03

Где: Певческое поле (Лаврская, 31)

Время работы: 17:00- 22:00 ежедневно

Вход: платный