В США, штат Калифорния, очевидцы сняли на видео огненный смерч - разрушительное природное явление, представляющее опасность для населенных пунктов и промышленных центров.

Видео очевидцы публикуют у соцсетях.

На опубликованных кадрах, снятых с высоты птичьего полета, видно, как далеко закручивается огненная воронка. Небо над ней окрашенное в красный цвет, слышится вой сирен.

Температура в таком торнадо может достигать тысячи градусов по Цельсию и больше. Все объекты на пути смерча сгорают и плавятся.

Fire tornado in California…😱 pic.twitter.com/mX3sxdFFoz — Are you kidding (@Zoobizo) September 12, 2020

Ранее сообщалось, что рекордно сильные лесные пожары на западе США унесли жизни нескольких десятков человек. Как минимум 23 человека погибли. Дома сотен американцев пострадали из-за стихии, охватившей уже более 12 штатов. Больше всего жертв пожара – 19 человек – в штате Калифорния.