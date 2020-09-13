Видео очевидцы публикуют у соцсетях.
На опубликованных кадрах, снятых с высоты птичьего полета, видно, как далеко закручивается огненная воронка. Небо над ней окрашенное в красный цвет, слышится вой сирен.
Температура в таком торнадо может достигать тысячи градусов по Цельсию и больше. Все объекты на пути смерча сгорают и плавятся.
Fire tornado in California…😱 pic.twitter.com/mX3sxdFFoz
— Are you kidding (@Zoobizo) September 12, 2020
Ранее сообщалось, что рекордно сильные лесные пожары на западе США унесли жизни нескольких десятков человек. Как минимум 23 человека погибли. Дома сотен американцев пострадали из-за стихии, охватившей уже более 12 штатов. Больше всего жертв пожара – 19 человек – в штате Калифорния.
- Утром 10 сентября жители Сан-Франциско из-за пожара “проснулись на Марсе”.