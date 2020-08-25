Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.
Охрана предусмотрена в таких поездах:
№10 / 9 Мариуполь – Киев;
№29 / 30 Киев – Ужгород;
№38 / 37 Киев – Запорожье;
№49 / 50 Киев – Трускавец;
№63 / 64 Харьков – Киев;
№79 / 80 Днепр – Киев;
№92 / 91 Львов – Киев;
№102 / 101 Киев – Херсон;
№106 / 105 Одесса – Киев;
№136 / 135 Киев – Покровск.
При этом Криклий отметил, что в дальнейшем перечень поездов и количество работников будут увеличены.
“Все сотрудники военизированной охраны обеспечены спецформой, знаками отличия и будут проходить инструктаж перед каждым рейсом”, – сообщил министр.
Он также добавил, что УЗ продолжит оснащать вагоны поездов камерами видеофиксации.
“По состоянию на сейчас, ими уже обеспечена треть вагонов. Это все скоростные поезда, построенные вагоны прошли капитально-восстановительный ремонт”, – сообщил министр.
Напомним, в пятницу, 31 июля, в поезде “Мариуполь – Киев” мужчина ворвался в купе, где ехала женщина с ребенком. Он избил ее и пытался изнасиловать.
- Ситуация с избиением женщины в поезде “Мариуполь – Киев” ночью 31 июля находится на контроле органов операционного управления “Укрзализныци”.