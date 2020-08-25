Со вторника, 25 августа, поезда "Укрзализныци" будет сопровождать военизированная охрана. На первом этапе пилотный проект по охране пассажирских поездов около 40 сотрудников будут сопровождать 10 пассажирских поездов.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Охрана предусмотрена в таких поездах:

№10 / 9 Мариуполь – Киев;

№29 / 30 Киев – Ужгород;

№38 / 37 Киев – Запорожье;

№49 / 50 Киев – Трускавец;

№63 / 64 Харьков – Киев;

№79 / 80 Днепр – Киев;

№92 / 91 Львов – Киев;

№102 / 101 Киев – Херсон;

№106 / 105 Одесса – Киев;

№136 / 135 Киев – Покровск.

При этом Криклий отметил, что в дальнейшем перечень поездов и количество работников будут увеличены.

“Все сотрудники военизированной охраны обеспечены спецформой, знаками отличия и будут проходить инструктаж перед каждым рейсом”, – сообщил министр.

Он также добавил, что УЗ продолжит оснащать вагоны поездов камерами видеофиксации.

“По состоянию на сейчас, ими уже обеспечена треть вагонов. Это все скоростные поезда, построенные вагоны прошли капитально-восстановительный ремонт”, – сообщил министр.

Напомним, в пятницу, 31 июля, в поезде “Мариуполь – Киев” мужчина ворвался в купе, где ехала женщина с ребенком. Он избил ее и пытался изнасиловать.