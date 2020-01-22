Крупнейший в Украине телекоммуникационный провайдер услуг – компания "Воля" анонсировала повышение тарифов для абонентов с 1 февраля 2020 года.

Соответствующее сообщение обнародовано на сайте компании.

“Информируем вас, что с 1 февраля 2020 года мы актуализируем абонентскую плату и оптимизируем тарифную линейку. Изменение тарифов состоится у абонентов всей сети покрытия “Воля” на территории Украины”, – отмечается в сообщении.

В компании связывают пересмотр тарифов с повышением украинскими медиагруппами цен на собственные каналы для провайдеров кабельного телевидения более чем в 2 раза. В “Воле” подчеркивают, что рост тарифов для абонентов “является закономерным следствием такого решения”.

“Воля” закупает контент у крупнейших медиагрупп Украины: “Интер”, StarLightMedia, Медиа Группа Украина и “1+1”. Это владельцы более двадцати самых популярных телеканалов: “Интер”, НТН, К1, К2, МЕГА, “Пиксель”, Zoom, “Enter-фильм”, СТБ, ICTV, “Новый”, М1, М2, “Оце”, “Украина”, НЛО ТВ, “Индиго TV”, 1+1, 2+2, ТЕТ, “Плюсплюс” и другие”, – указано в сообщении.

“Воля” также опубликовала обновленный прейскурант тарифов, действительный с 1 февраля.

Например, стоимость пакета “Воля Turbo” составляет 195 грн в месяц, а будет 235 грн в месяц. Тариф “Интернет 100”: стоимость текущего пакета – 165 грн в месяц, а станет 199 грн в месяц. Пакет “Оптимальный ТВ + Интернет 100” сейчас обходится в 289 грн, а с 1 февраля подорожает до 329 грн.

До 31 января абоненты могут бесплатно выбрать любой другой доступный тарифный план для подключения.

“Несмотря на агрессивное повышение платежей медиагруппами, мы продолжаем развивать наши продукты и сервисы, совершенствовать обслуживание, а также инвестировать в лучший мировой контент для удовлетворения потребностей наших абонентов. Поэтому, в новом 2020 году, каждый абонент может выбрать интересный по наполнению и выгодный для него план подписки, а в придачу получить дополнительные преимущества в рамках своих тарифов”, – говорится в сообщении.