Об этом он рассказал в интервью “Радио Свобода”.

“Я бы сформулировал это несколько иначе. Я сам говорил об этом с российскими чиновниками и они отказываются что-то обсуждать. Они говорят: “Нет, проблем нет, Крым – это часть России, здесь не о чем говорить”. Я пока не вижу возможности для будущих переговоров, но международное давление на Россию должно быть мощнее. Вот здесь нам нужны США, Великобритания, Франция, Германия, а может и НАТО”, – сказал Волкер.

Он также подчеркнул, что мировое сообщество должно постоянно настаивать на захвате Крыма и тем самым давить на РФ.