Немецкий концерн Volkswagen и американский Ford будут совместно производить коммерческие и электромобили, а также сотрудничать в сфере автономного вождения.

Соответствующий договор подписали главы обеих компаний, передает Deutsche Welle.

Согласно договору, проект которого наблюдательный совет Volkswagen одобрил еще 28 мая, Ford с 2023 года начнет производить в Европе электромобили, которые в качестве базовой технологии будут использовать модульную электрическую платформу MEB ( Modulare E-Antriebs-Baukasten), разработанную немецким концерном. В Volkswagen оценивают рост оборота в пределах от 10 до 20 млрд долларов от такого сотрудничества. На базе MEB американцы планируют выпустить более 600 тысяч автомобилей.

С другой стороны, Volkswagen вложит 1 млрд долларов в дочернюю компанию американцев Argo Al, разрабатывающую технологии для беспилотных автомобилей, и внесет в совместный проект собственную компанию AID, стоимость которой оценивается в 1,6 млрд долларов.

В сегменте коммерческих автомобилей Volkswagen разрабатывает городской автофургон на базе легкового автомобиля, а Ford – фургон грузоподъемностью до одной тонны. Выпускать новые модели будут обе компании. Кроме того, с 2022 года Volkswagen будет выпускать свой пикап Amarok на базе платформы Ford Ranger.

Также сообщается, что слияние капиталов обоих концернов данный договор не предусматривает.