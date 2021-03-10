Компания Volkswagen инвестировала около 40 миллиардов долларов в исследования и разработку электромобилей, а также в заводские технологии, необходимые для их создания. Результат этих масштабных инвестиций — компактный кроссовер-внедорожник Volkswagen ID.4.

Об этом пишет Engadget.

Характеристики ID.4 несколько уступают некоторым его более дорогим альтернативам класса люкс.

Благодаря литий-ионной аккумуляторной батарее емкостью 77,0 кВтч, выдающей 201 л. с. и 229 фунт-фут крутящего момента, характеристики ID.4 очень близки к его газовым эквивалентам, таким как Honda CRV или аналогичным электромобилям – таким, как Hyundai Kona или Kia Niro EV (правда, у каждого из них всего 64 кВтч).

Наконечники ID.4 весят более 4600 фунтов. Электрокар примерно на 800 фунтов тяжелее самого большого электромобиля Kona 2021 года. Кроссовер EV разгоняется до 100 км/ч примерно за семь с половиной секунд, что довольно неплохо для электромобиля. Даже при обгоне других автомобилей на скоростях автострады ID.4 может казаться совершенно вялым. Тем не менее в сочетании с регулируемой максимальной скоростью 100 миль в час, ID.4 во многом является мобильным авто, а не замаскированной спортивной машиной.

По оценкам Агентства по охране окружающей среды (EPA), запас хода в 250 миль кажется большим и, похоже, очень ориентирован на городские поездки и поездки по автомагистралям с удобным доступом к зарядным станциям.

Электрическая архитектура ID.4 на 400 В поддерживает протоколы быстрой зарядки уровня 2 и постоянного тока, что позволяет ему поглощать 80 процентов заряда примерно за 9,5 часов.

Как и ожидалось, экстерьер кроссовера оформлен в стиле младшей модели ID.3. Более того, версия для Европы и США практически полностью повторяет дизайн модели ID.4 Crozz для китайского рынка. Новый автомобиль оказался немного короче родственной Scoda: длина кузова достигает 4585 мм (против 4649 мм у Enyaq iV), хотя расстояние между осями у обеих машин составляет 2765 мм. Как результат, объем багажника у ID.4 чуть скромнее — 542 литра вместо 585 литров, как у Scoda. Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx у него тоже чуть хуже: у Eniak этот показатель составляет 0,27, а у ID.4 — 0,28.

Интерьер минималистичный – салон практически полностью лишили аналоговых клавиш: они отвечают только за стеклоподъемники и аварийную сигнализацию. Все остальные кнопки – сенсорные, включая те, что на руле и вокруг него. А режимы трансмиссии переключаются вращающейся ручкой на правом торце приборного дисплея. Виртуальная приборка с дисплеем диагональю 5,3 дюйма входит в базовое оснащение, а вместо базовой медиасистемы Discover Pro с десятидюймовым экраном и голосовым управлением можно заказать опциональную мультимедийную систему Discover Pro Max с тачскрином диагональю 12 дюймов.

В отличие от Mach-E, крыша ID.4 гораздо менее непрозрачна и вместо этого скрыта тканевой обшивкой потолка, которая сдвигается в сторону при касании верхнего сенсорного элемента управления. Багажник также хорошо оборудован: 30 кубических футов пространства, которое увеличится более чем вдвое, если вы опустите спинки задних сидений.

Стоимость ID.4 начинается примерно с 40 000 долларов, он доступен в трех комплектациях: Pro, Pro S и 1-е издание. Все три в настоящее время можно приобрести только как RWD, хотя Pro и Pro S начнут предлагать версию AWD позже в этом году за 4 000 долларов.