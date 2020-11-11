Кампания Трампа ведет юридическую войну за результаты президентских выборов 2020 года. Уолл-стрит, напротив, уже движется дальше.

Об этом говорится в материале CNN.

Несмотря на то, что президент Дональд Трамп обещает драться и не уступил, на Уолл-стрит мало сомнений, что Джо Байден станет 46-м президентом США 20 января.

Эксперты заявляют, что шквал исков Трампа рассматривается как побочное шоу. Настоящее внимание среди инвесторов, аналитиков и рыночных стратегов сосредоточено на объявлении вакцины “Пфайзер”, структуре повестки дня и правительства Байдена и надеждах, что республиканцы сохранят контроль над Сенатом США.

“Для большинства инвесторов перспектива заключается в том, что выборы были урегулированы”, – сказал Тобиас Левкович, главный стратег акционерного капитала Citigroup в США, CNN Business.

Левкович добавил, что вероятность того, что Трамп сможет отменить результат, “на данный момент достаточно маловероятно”.

Генеральный директор JPMorgan Chase (JPM) Джейми Даймон, один из лидеров Уолл-стрит и Корпоративной Америки, призвал к мирной передаче власти. Даймон выступил с заявлением, в котором призвал всех “уважать результаты”, “уважать решение избирателей” и “поддерживать мирный переход власти”.

Команда предвыборной кампании Трампа пыталась провести параллели с подсчетом голосов с выборами в 2000 году, когда был неопределенный результат до середины декабря того же года.

Но инвесторы не обращают на это особого внимания, так как эксперты говорят, что Трамп отстает от слишком большого количества голосов в слишком большом количестве штатов, чтобы пересчет голосов мог повлиять на результаты.

Аналитики “Рэймонд Джеймс” Эд Миллс и Крис Микинс заявили, что, хотя Трамп делать свои юридические иски, “крайне маловероятно, что любое из этих действий изменит результат”.

“Это не повторение 2000 года, когда выборы зависели от нескольких сотен голосов в одном штате”, – написали аналитики Рэймонда Джеймса.

“Хотя на назначение выборов ушло несколько дней, мы не рассматриваем это как оспариваемые выборы”, – заявили аналитики.

Инвесторы также не слишком поражены ранними юридическими заявлениями команды Трампа.

“Тот, кто наблюдал за пресс-конференцией кампании Трампа в субботу в Филадельфии, вероятно, разделяет наш скептицизм относительно их перспектив”, – написал Исаак Болтански, директор по политических исследований в Compass Point Research and Trading.

Как и Даймон, бизнес-группы быстро признали результаты выборов и сигнализировали о желании двигаться вперед.

Американская ассоциация банкиров пообещала сотрудничать с администрацией Байдена и Конгрессом, чтобы ускорить экономическое восстановление от пандемии. Бизнес-круглый стол, который является ведущей лоббистской группой для крупных корпораций, также быстро поздравил избранного президента Байдена.

“Хотя мы уважаем право кампании Трампа требовать повторного подсчета голосов, требовать расследования предполагаемых нарушений выборов там, где существуют доказательства, и исчерпать законные средства правовой защиты”, – говорится в заявлении “Бизнес-круглого стола” – но, ничего не указывает на то, что любой из них изменит результат.”

Торговая палата США заявила, что “важно завершить избирательный процесс путем полного подсчета каждого голоса и решения любых споров”.

Но самая лоббистская группа для бизнеса также призвала прекратить агитацию.

Для инвесторов выборы рассматриваются не просто как урегулированные, а с прогнозируемым соотношением сил демократов в Белом доме и разделенного Конгресса.

И тот факт, что республиканцы сдерживали “голубую волну”, снимает угрозу повышения налогов и укрепления законодательства о климате.

“Инвесторы не получат того, чего боялись: очень прогрессивной, левой политики”, – заявил Левкович с Citi.

И все же “Сонный Джо”, как Трамп насмешливо называл Байдена во время кампании, должен обеспечить здоровую дозу стабильности после четырех лет хаоса, который был на рынке.

“Рынки рады, что у вас могут быть менее импульсивные решения, меньше твитов ночью”, – сказал Левкович.