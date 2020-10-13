О последствиях пандемии и карантина для промышленности, про экосистемы развития инноваций и перспективы национального IT-сектора — говорим с генеральным директором индустриального парка "Белая Церковь", спикером Форума инновационных производств Владимиром Хмуричем.

Нынешний кризис, спровоцированный эпидемией, больно ударил прежде всего по сфере услуг. Куда меньше в СМИ освещались проблемы промышленного сектора, связанные с пандемией и введенным карантином. Как представитель промышленности, расскажите, пожалуйста, о ключевых последствиях пандемии и карантина для данного сектора экономики.

После трех лет балансирования на грани шаткого роста в полтора-два процента, производство промышленной продукции в Украине за первое полугодие 2020 года сократилось на восемь процентов. Хуже показатели в реальном секторе экономики были только в 2014-2015 годах. Тогда производство упало почти на 13%. Теперь больше всего пострадали машиностроение, металлургия и легкая промышленность. По результатам опроса бизнеса, до 20% предприятий остановили работу, еще 30% сократили объемы производства и изменили график работы. Другие последствия коронакризиса для промышленности можно условно разделить на пять трендов.

Во-первых — это уменьшение доходов и сокращение капитальных инвестиций. По данным финансовых отчетов, предприятия отказываются от программ модернизации основных средств и сокращают инвестиции на 10-16%. Учитывая то, как производители действовали в условиях предыдущих кризисов, этот показатель по итогам года может снизиться до 32-35%. Ситуацию усложняет спад спроса на рынке, падение цен на продукцию по отраслям промышленности и сокращение чистой прибыли. Как результат, инвестиции в увеличение мощностей, расширение производств и выпуск новых продуктов оказались не ко времени.

Во-вторых — рост расходов на обеспечение безопасности и охрану здоровья работников. Начиная с апреля, бизнес столкнулся с непредвиденными затратами. Для охраны здоровья работников предприятия закупают средства индивидуальной защиты и системы дистанционного температурного скрининга. Проводят дезинфекцию производственных, офисных и складских помещений. Планируют работу на строительных площадках с учетом социальной дистанции. Чтобы уменьшить возможность контакта в общественном транспорте и противодействовать распространению пандемии, компании организуют перевозки своих работников к месту работы. Предприятия увеличивают бюджет на услуги медицинского страхования. По некоторым подсчетам, расходы бизнеса на мероприятия по охране труда в этом году увеличились на 18-27% по сравнению с прошлым годом.

В-третьих — автоматизация технологических и бизнес-процессов. Отечественная промышленность оказалась чувствительной к карантинным ограничениям. Основная часть работников занята непосредственно на производстве, где отсутствуют технические возможности для организации удаленной работы. С началом пандемии предприятия оценили важность цифровой трансформации. По отзывам производителей металлургической и фармацевтической продукции, подключение и использование системы планирования ресурсов помогло сохранить эффективность бизнес-процессов в условиях карантина. В частности, часть персонала смогла продолжить работу в удаленном режиме. Ставка на автоматизацию основных процессов позволила повысить производительность, снизив участие работников в течение всего цикла производства.

В-четвертых — внедрение принципов экологического и бережливого производства. Коронакризис лишний раз акцентировал внимание производителей на важность рационального использования ресурсов, уменьшение удельной доли сырья и выбросов на единицу продукции, и создание энергоэффективного производства. Большой бизнес располагает финансовыми и кадровыми возможностями для движения в сторону сокращения потребления электроэнергии, природного газа и водных ресурсов. Комплекс действий в этом направлении направлен на уменьшение себестоимости продукции и помощь в интегрировании в глобальные цепи производства и сбыта, компенсировав таким образом финансовые потери от локдауна. Ярким примером такой интеграции могут быть некоторые предприятия пищевой промышленности, которые внедряют системы энергоменеджмента и открывают новые, внешние рынки сбыта. У среднего бизнеса меньше собственных ресурсов для трансформации и создания конкурентоспособного продукта, впрочем он может рассчитывать на поддержку, например, эко-индустриальных парков в рамках глобальной инициативы Организации Объединенных Наций по промышленному развитию.

В-пятых — защита цепей поставок. Украинская промышленность только приобщается к глобальным цепям поставок, постепенно дополняя сырьевой экспорт продукцией с высокой добавленной стоимостью. Драйверами в этом направлении являются предприятия агропромышленного комплекса и фармацевтической отрасли. Из-за низкого уровня интеграции нынешний сбой цепей поставок относительно слабо сказался на работе предприятий. В основном пострадали предприятия с иностранным капиталом, меньше — с украинским. Обе группы бизнеса получили практический кейс из кризисного менеджмента, который, в дальнейшем, позволит более эффективно преодолевать экономические вызовы.

В Украине много говорят о переходе к инновационной модели экономики путем стимулирования создания технопарков, технологических кластеров, свободных экономических зон и так далее, однако реальные сдвиги в этом направлении крайне скромные. По вашему мнению, какие шаги необходимо предпринять как государству, так и частному бизнесу для того, чтобы действительно запустить процесс перехода к инновационной модели развития?

Предприятия готовы инвестировать в промышленные автоматы для производства продукции с высокой добавленной стоимостью или комплектующих к ней. Этот тренд закономерен для стран Западной Европы и известен как Industry 4.0.

В Украине процесс автоматизации только набирает обороты и представлен на уровне пилотных проектов. Основными направлениями автоматизации на отечественных предприятиях являются перемещение материалов с помощью беспилотных погрузчиков и автоматизация повторяющихся задач с использованием промышленной робототехники. Этого мало, чтобы одновременно изменить экономику страны.

Для широкого распространения инновационных подходов необходимо наличие дешевых кредитных и инвестиционных ресурсов, ведь высокотехнологичные производственные системы обычно довольно капиталоемкие. Кроме того, они также требуют наличия высококвалифицированного человеческого и управленческого ресурсов. Чтобы получить это все, нужно время, макроэкономическая и политическая стабильность и обязательно активное участие государства в виде целевых программ поддержки

Для создания большего экосистемного эффекта, обмена ресурсами и диверсификации рисков при создании инновационных производств предприятия объединяются в кластеры в виде индустриальных парков, технопарков, свободных экономических зон и т.д. На уровне кластера появляется возможность совместного стратегического планирования деятельности на два, пять, десять лет, снижения рисков, более быстрого и эффективного обмена ресурсами.

Вы возглавляете индустриальный парк “Белая Церковь” — расскажите, пожалуйста, какие преимущества он предоставляет своим резидентам и какова его глобальная миссия?

Целью индустриального парка “Белая Церковь” является создание инфраструктуры и условий для устойчивого промышленного развития Украины. Вместе с командой индустриального парка мы учли актуальные стресс-факторы и предлагаем действующим и будущим резидентам три ключевые опции для актуализации и масштабирования их бизнес-модели.

Во-первых — это минимизация инвестиционных и административных рисков. Во-вторых — обеспечение резервами: кадровыми, сырьевыми, энергетическими. В-третьих — адаптивное строительство промышленных помещений. Имеется ввиду гибкость в сроках сборки модульных конструкций и их адаптация под нужды бизнеса.

Ключевое отличие индустриального парка в его ориентации на создание экосистемы и кластеров (производственных, логистических и других). Ценность такого подхода для клиента заключается в налаживании цепей поставок, снижении времени выполнения заказов клиентов и уменьшении производственных затрат. ИП “Белая Церковь” предоставляет полную поддержку деятельности компаний в сферах промышленной инфраструктуры, строительства, а также финансов и бухгалтерского учета, с юридических и налоговых вопросов, управления качеством и сертификации – все это дает возможность резиденту парка сосредоточиться на организации эффективного и бережливого производства.

Индустриальный парк “Белая Церковь” является участником Глобальной программы эко-индустриальных парков (UNIDO) в Украине. Резиденты индустриального парка получают возможность воспользоваться опытом внедрения лучших практики в сфере экологичности, энергоэффективности и устойчивого развития. Для бизнеса это означает повышение конкурентоспособности, облегчение доступа к новым рынкам и удовлетворение потребностей потребителей в экологически безопасных товарах и услугах.

Нередко можно услышать мнение о том, что IT-сектор является конкурентным преимуществом украинской экономики. Однако в большинстве своем украинский IT представляет собой аутсорсинговую модель, практически не производя собственные уникальные информационно-технологические продукты. Видите ли перспективы для того, чтобы статус-кво изменился и украинский IT наконец отошел от аутсорсинговой модели? Возможно, государству необходимо включиться в этот процесс и предоставлять заказы на софт для госучреждений?

На внешних рынках есть живой спрос на аутсорсинговые услуги украинских специалистов. Это актуальный тренд, который обеспечивает работой десятки тысяч специалистов, генерирует миллионы гривен поступлений в государственный бюджет. Вопрос об IT-секторе часто возникает при общении с представителями и владельцами производственных предприятий из Германии, Франции, Италии. Они готовы переносить часть производства на территорию Украины при условии обеспечения производственных мощностей надлежащими кадрами, которые смогут, например, обслуживать и программировать промышленное оборудование с числовым программным управлением, моделировать цепи поставок и системы внутренней логистики компаний. К сожалению, в Украине нет такого количества кадров, а значит нет и миллиардов поступлений в бюджет от сбыта продукции с высокой добавленной стоимостью, как и негде трудоустроить сотни тысяч молодых специалистов, выезжающих из Украины в поиске лучшей работы, а имидж страны в международной цепи создания добавленной стоимости остается слабым.

Какие отрасли украинской экономики, по вашему мнению, наиболее перспективны с точки зрения будущей капитализации и внедрения инновационной компоненты? Куда бы вы посоветовали предпринимателям вкладывать прямо сейчас?

Медицина и фармацевтическое производство, а также авиационная отрасль, особенно производство беспилотников, интернет вещей и производство продуктов питания.

Вы будете спикером Форума инновационных производств, который состоится 15 октября. Что ожидаете от форума и в чём его прикладное значение для участников?

Целью Форума является развитие производственных предприятий в Украине путем доступа к инновациям, индустриальным паркам, акселераторам, инвестиционным и партнерским программам. Среди прочего, будут дискуссии на тему новых бизнес-стратегий в новой экономике, путей и инструментов привлечения финансирования для развития предприятий, роли промышленной недвижимости в решении актуальных задач бизнеса. Важной содержательной составляющей Форума являются сами инновации: в проектировании и строительстве производств, повышении производительности предприятий и конкурентоспособности продукции. Считаю, что в этом году Форум инновационных производств станет едва ли не единственной площадкой для обмена знанием и практическими кейсами о том, как оставаться эффективным бизнесом в новых нетипичных условиях коронакризисной экономики.

Подробная информация о Форуме инновационных производств — по ссылке.