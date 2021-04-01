Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы “Рейтинг”, проведенного 26-28 марта 2021 года.
Так, 51% респондентов заявили, что не доверяют Владимиру Зеленскому (по состоянию на 24 марта таких было 52% согласно предыдущему опросу группы “Рейтинг”).
Доверяют главе государства 46% опрошенных.
Если сравнивать в динамике, то наибольший уровень доверия у Зеленского был в сентябре 2019 года (вскоре после избрания президентом) – 76%. С тех пор он снижался и уже никогда не поднимался до такого уровня.
Главе правительства Денису Шмыгалю доверяют лишь 16% опрошенных, не доверяют – 51%, не слышали о таком – 27%.
Министру внутренних дел Арсену Авакову доверяют 22% респондентов, не доверяют – 67%.
Спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову доверяют 31% опрошенных, не доверяют – 36%, не знают его – 29%.
Мэру Киева Виталию Кличко доверяют 33% респондентов, не доверяют – 54%.
Лидеру “Батькивщины” Юлии Тимошенко доверяют 29%, не доверяют – 69% опрошенных.
Лидеру “Европейской Солидарности” Петру Порошенко доверяют 23% респондентов, не доверяют – 75%.
Одному из лидеров “ОПЗЖ” Юрию Бойко доверяют 23%, не доверяют – 58%, не знают его – 15%.
Бывшему премьеру Владимиру Гройсману доверяют 32% опрошенных, не доверяют – 59%.
Еще одному бывшему главе правительства Арсению Яценюку доверяют 22% респондентов, не доверяют – 74%.
Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.
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