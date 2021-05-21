Про це повідомила в Facebook народна депутатка Іванна Климпуш-Цинцадзе.
“Щиро пишаємося здобутками наших партійців! Олег Абрамичев, піротехнік, отримав надпочесну відзнаку “Народного Героя”!
Вітаю від душі!”, — написала вона.
Волонтер, коментуючи отримання нагороди, зазначив, що не вважає цю нагороду своєю особистою.
“Це нагорода великої кількості людей. Я навіть не уявляю цю кількість. Бо роботи було зроблено дуже багато. Кількість зібраних грошей неможливо підрахувати, і це були ваші гроші. На них куплялося все необхідне: від цвяхів до машин. Люди передавали речі, які вважали корисними на війні. Артисти, письменники, діячі культури їхали зі мною з різними проєктами, роблячи все для перемоги. Я всім цим людям дуже вдячний, низький уклін. Моя частка в цій нагороді — це час…”, — написав він.
- Нагадаємо, під час виборів мера Харкова восени 2020 року Олег Абрамичев балотувався від “ЄС”.
- 17 грудня в німецькій клініці “Шаріте” помер обраний міський голова Харкова Геннадій Кернес.
- В березні Верховна Рада призначила позачергові вибори Харківського міського голови на неділю, 31 жовтня 2021 року у зв’язку з достроковим припиненням повноважень мера Геннадія Кернеса через його смерть.