Волонтеры собирают средства в помощь пострадавшим от пожара в Житомирской области

Волонтеры Украинской биржи благотворительности открыли сбор средств в помощь пострадавшим от пожара в Житомирской области.

Об этом сообщила журналистка Леся Войтицкая.

“Друзья, у нас готов счет для принятия денежной помощи погорельцам с Овручского района Житомирской области. Напомню, там практически полностью сгорели села Магдин, Личманы и Острова. Наша небольшая волонтерская группа была заинтересованы в том, чтобы: 1. Максимально прозрачно собрать средства на нужды погорельцев 2. Сделать процесс сбора легким и удобным для вас и граждан других стран”, – говорится в сообщении.

В связи с этим сбор запущен вместе с Украинской биржей благотворительности (UBB).

“Это первая в Украине независимая общенациональная социальная инфраструктура онлайн-благотворительности, которая уже за время своего существования собрала около 300 млн гривен на различные проекты. Биржа с идеальной репутацией и максимально прозрачной отчетностью”, – добавила Войтицкая.

Как помочь?

Нужно нажать на кнопку “Поддержать“, указать сумму взноса, имя или пожелание (это поможет вам идентифицировать свой платеж на сайте среди прочих), перечислить средства. После этого в режиме реального времени вы увидите на сайте свой платеж и сумму, которую уже удалось собрать.

Как будут расходоваться средства?

Благотворительный фонд безналично закупит необходимые вещи, передаст их на баланс сельсовета, а оттуда помощь заберут пострадавшие люди. Все счета и фотоотчет будут доступны на сайте UBB. Также на сайте будут опубликованы фотоотчеты, как люди получают эту помощь на местах.

Что купят за собранные средства?

1. Палатки. Людям негде спать, негде жить, им поступает помощь, а хранить ее просто негде.

2. Буржуйки. Чтобы в палатках было тепло и можно было приготовить пищу.

3. Электрогенераторы. Села без электричества вообще.

“Мы очень хотели бы помочь людям восстановить свои дома, поэтому также рассчитываем привлекать крупных спонсоров для закупки строительных инструментов и стройматериалы. Уважаемые крупные компании, если у вас есть возможность поддержать погорельцев – обращайтесь, я помогу вам организовать этот процесс. Сейчас мы составляем план домов и рассчитываем их смету”, – добавила журналистка.

Также есть помощь, которую люди смогут самостоятельно направить по “Новой почте”:

1. Фонари (село обесточено);

2. Канцелярия (есть около 20 детей);

3. Огнетушители (есть риск возврата огня);

4. Маски и средства для дезинфекции (в села приезжают много людей – могут завезти коронавирус);

5. Брезент (привезли много помощи – лежит под открытым небом, надо накрыть);

6. Нижнее белье новое (женское, мужское и детское – разных размеров);

7. Камуфляж и берцы (можно б/у, надо для работы на пожарах);

8. Аптечки (самые необходимые медпрепараты);

9. Ручной инструмент (косы, вилы, грабли, кувалды, ножовки, молотки, топоры);

10. Большой инструмент (мотокосы, бензопилы, дрели, шуруповерты, перфораторы);

11. Гвозди;

12. Саморезы;

13. Топливо;

14. Масла.

Из крупных потребностей:

1. Бус с прицепом. Громада отрезана от цивилизации, туда не ходят автобусы и нет магазинов. Люди имели свою машину, на которой ездили в город за продуктами. Машина сгорела.

Отправить помощь можно по адресу:

Город Овруч

Новая почта №1

0682736800

Ярослав Чипак

Волонтеры просят отправителей оплачивать доставку.