Об этом сообщила пресс-служба партии.

По словам лидера “ЕС”, пятого президента Петра Порошенко, официально избирательный процесс еще не стартовал, однако кандидатуру Звиробий поддерживают и партийцы, и волонтеры, и ветеранское среду.

В свою очередь, Маруся Звиробий отметила, что готова стать в ряды “парламентского спецназа” “Европейской Солидарности”.

“Сейчас я вынуждена идти дальше, потому что я не вижу другого инструментария, чтобы влиять на ситуацию, которая складывается в государстве. С “Правого сектора” я пошла в десантники, потому что это была возможность получить больше ресурсов, научить и заниматься большим количеством бойцов, сделать больше качественной работы. Сейчас моя мотивация аналогичная – я хочу сделать больше для этого государства, иметь больше ресурсов влияния. Поскольку я вижу своих врагов, никогда не выпускала их из своего фокуса, и я могу заниматься большим количеством личного состава”, – сказала она.

Напомним, 26 октября прошлого года было обнародовано видео резкого разговора президента Владимира Зеленского с добровольцами в Золотом, что в Луганской области. В тот же день в Facebook блогера-волонтера Маруси Звиробий было опубликовано видео, на котором она и Федына раскритиковали Зеленского за такое поведение с ветеранами и бойцами.

“Товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертный… Там случайно может взорваться граната, там обстрелы бывают случайно. Было бы красивее всего, чтобы это все случилось во время московских обстрелов, когда кое-кто опять в белой рубашке припрется на передовую”, – сказала Федына.