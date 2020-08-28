Лазерная косметология занимает лидирующие позиции в борьбе с различными проблемами кожи, нежелательной растительностью и патологиями женской половой системы. Больше информации о возможностях лазеров представлено ниже.

Лазеры для омоложения

Лазеры для омоложения различают по типу воздействия: абляционные и неабляционные. Первые более агрессивно воздействуют, сжигая кожу, но и дают более яркий результат за 1-2 обработки. Неабляционные модели более мягкие, они не сжигают и не повреждают кожу, поэтому для достижения результатов с их помощью требуется курс процедур. К абляционным лазерам относятся:

СО2. Данный тип лазеров используется косметологами и дерматологами для удаления доброкачественных новообразований на коже и слизистых, одновременно предотвращая их повторное появление. Также с его помощью выполняют шлифовку рубцов и растяжек, а также визуально сужают поры. Но самое популярное применение СО2 – омоложение и подтяжка кожи, результаты которой сохраняются до 2-3 лет. Но на этом его возможности не заканчиваются: СО2 косметологический лазер, как представлен вот здесь, используются также для лечения, омоложения и подтяжки стенок влагалища после родов.

Эрбиевый (Er:Yag). Эрбиевый лазер работает более щадяще и поверхностно, чем СО2, но он более точный, чем химический пилинг. С его помощью корректируют морщины, выравнивают кожный покров и его тон, плюс омолаживают и подтягивают кожу. Хотя повреждения меньше, чем после СО2, результаты также менее выражены.

Неабляционными считаются те лазеры, которые не повреждают поверхность кожи. К ним относятся фракционный и пикосекундный лазеры. Суть фракционного воздействия в том, что он покрывает кожу фракциями, оставляя некоторые участки нетронутыми, через которые запускается процесс регенерации и выработка нового коллагена и эластина. Сама процедура мягкая и безопасная, восстановление после нее минимально, а результаты впечатляют. Что касается пикосекундных лазеров: это новая технология, позволяющая справляться с нежелательной растительностью, татуировками, пигментными пятнами и морщинами лишь послав клеткам сигнал о термическом повреждении, не генерируя его.

Лазеры для удаления волос

Наиболее популярное применение лазеров – удаление нежелательной растительности. С ней помогают справляться диодные, александритовые и неодимовые лазеры. Диод и александрит работают по принципу селективного фототермолиза: нагревая пигмент меланин внутри волосяных фолликулов они разрушают их и останавливают рост волос на продолжительный период. Это эффективные аппараты, но их использование разрешено только на светлой коже, иначе можно причинить вред.

А вот неодимовый лазер выделяется тем, что способен удалять нежелательные волосы на коже любого типа: он работает по принципу коагуляции сосудов, останавливая ток крови к луковицам. Использовать неодим можно даже латиноамериканцам и афроамериканцам.

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