Об этом сообщают #Буквы.
Инцидент случился 8 апреля в городе Николаеве по проспекту Героев Украины около 16:00.
Водитель рассказал, что автомобиль остановили якобы за нарушение рядности.
В ходе общения с полицейскими пассажиры заметили, что один из них не использует маску и указали ему на это. Правоохранитель, в свою очередь, заявил, что она слетела.
“Маска слетела, я стою на проезжей части, проезжают машины в миллиметре”, – объяснил он.
Стоит отметить, что пассажиры в салоне авто также находились без масок, но у них они были при себе. Женщина, показав полицейским маску, объяснила, что в авто они находятся “своей семьей”, поэтому не надевают средства индивидуальной защиты.
8.04.2020г. Коронавирус не для полиции!!!
А людям за такое штраф выписывают 17200,где справедливость???? Маска у него слетела,клоун,машины ездять со скоростью света, что у него слетела маска? Хотя он и был без неё изначально и нагло врёт в глаза. Вот так соблюдается эпидемия инспектором национальной полиции!!!!Прошу заметить один момент, у нас в машине маленький ребёнок, 4 месяца. Я просто в шоке от его слов и действий. Надеюсь его начальство примут меры и оштрафуют на 17200 как постановил КМУ ,он такой же гражданин и нарушил правила эпидемии карантина в Украине 🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬
Опубликовано Alex Dym Четверг, 9 апреля 2020 г.
- Кабинет Министров Украины с 6 апреля ужесточил карантина в стране в связи со вспышкой коронавируса COVID-19. #Буквы объясняли, что запрещено и разрешено украинцам.
- В Кабинете Министров “настоятельно рекомендовали” находиться на улице в маске, поскольку в любой момент можно “оказаться на территории, подпадающей под определение “общественное место”.
- Ранее президент Владимир Зеленский подписал закон о противодействии коронавирусу. Документом вводится административная ответственность за нарушение правил карантина: штраф для граждан от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн; штраф для должностных лиц от 34 тыс. грн до 170 тыс. грн.