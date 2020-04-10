В Сети появилось видео, на котором полицейские, остановив автомобиль, интересуются, почему пассажиры в салоне без масок. При этом один из правоохранителей тоже без маски.

Об этом сообщают #Буквы.

Инцидент случился 8 апреля в городе Николаеве по проспекту Героев Украины около 16:00.

Водитель рассказал, что автомобиль остановили якобы за нарушение рядности.

В ходе общения с полицейскими пассажиры заметили, что один из них не использует маску и указали ему на это. Правоохранитель, в свою очередь, заявил, что она слетела.

“Маска слетела, я стою на проезжей части, проезжают машины в миллиметре”, – объяснил он.

Стоит отметить, что пассажиры в салоне авто также находились без масок, но у них они были при себе. Женщина, показав полицейским маску, объяснила, что в авто они находятся “своей семьей”, поэтому не надевают средства индивидуальной защиты.

8.04.2020г. Коронавирус не для полиции!!!

А людям за такое штраф выписывают 17200,где справедливость???? Маска у него слетела,клоун,машины ездять со скоростью света, что у него слетела маска? Хотя он и был без неё изначально и нагло врёт в глаза. Вот так соблюдается эпидемия инспектором национальной полиции!!!!Прошу заметить один момент, у нас в машине маленький ребёнок, 4 месяца. Я просто в шоке от его слов и действий. Надеюсь его начальство примут меры и оштрафуют на 17200 как постановил КМУ ,он такой же гражданин и нарушил правила эпидемии карантина в Украине 🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬 Опубликовано Alex Dym Четверг, 9 апреля 2020 г.