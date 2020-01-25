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«Они хотят еб*шить»: В ОПУ приказывали Трубе «мочить» экс-соратника Порошенко

В Сети обнародовали аудиозапись, на которой бывший глава ГБР Роман Труба говорит своему подчиненному, что из Офиса президента Владимира Зеленского поступило указание "мочить" экс-народного депутата Александра Третьякова, который был соратником пятого президента Петра Порошенко.

Суббота, 25 января 2020, 12:49

Запись опубликовал Telegram-канал “Трубу прорвало”.

Согласно сообщению, разговор Трубы с советником директора ГБР патронатной службы Александром Удовиченко состоялся 26 июля.

Диалог выглядел следующим образом:

Удовиченко: Не, ну бл*дь. А что Шура с Чаузом разговаривал?

Труба: Ну бл*дь, х*йня. Говорит это делаем с этим. Они хотят еб*шить, блядь. Теперь будем еб*шить Третьякова, бл*дь.

Удовиченко: Да правильно, давайте.

Труба: Да я об этом договорился. Не просто Шурика еб*шить, Третьякова будем еб*шить.

Удовиченко: Роман Михалыч, мы с вами доверяем друг другу. Если вы мне говорите, например, любое. Саша, выпрыгны в окно, потому что так надо – я выпрыгиваю.

Следует отметить, что еще в 2018 году у Трубы были хорошие отношения с Третьяковым и Глебом Загорием. Более того, в “Народном фронте” считали, что глава ГБР вышел из-под их влияния и переориентировался на этих депутатов от БПП.

Теги: ОПУ, Офис Президента, труба

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