Президент США Дональд Трамп заявил на дебатах, что американские средства массовой информации никогда не пишут о нем и его работе в позитивном ключе, назвав их "фальшивыми".

Об этом он сказал, отвечая на вопрос о том, что сделал в рамках борьбы с коронавирусом.

Трамп отметил, что, когда в марте приказал закрыть американские границы, кандидат от Демократической партии Джо Байден не одобри такой шаг, назвав своего оппонента расистом и ксенофобом (Байден говорит, что это не так).

По его словам, страна прекрасно справилась с пандемией, так как медики обеспечены всем необходимым, есть остаточное количество аппаратов ИВЛ, количество смертей вследствие заражения коронавирусом снижается, количество новых случаев заражения в сутки удалось минимизировать и стабилизировать. Он обратил внимание на то, что его работу похвалили даже губернаторы-демократы и главный инфекционист страны доктор Энтони Фаучи.

“Во всем виноваты наши фальшивые СМИ. Они никогда не пишут обо мне в позитивном ключе. Они не пишут, что Трамп делает хорошо. Они только о вас (о Байдене) хорошо пишут. Но я уже к этому привык. Мне наплевать”, – высказался Трамп.

Отметим, это был первый раунд дебатов. Последующие два запланированы на 15 и 22 октября.

Во время этих дебатов Трамп и Байден говорили на такие темы: прошлое кандидатов; Верховный суд; пандемия коронавируса; расовые протесты и насилие в городах; честность предстоящих выборов; экономика.