Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков "посоветовал" нардепу от "Слуги народа" Александру Дубинскому отозвать его проект закона №4304-1 от 04.11.2020 о восстановлении действия отдельных положений Закона Украины "О предотвращении коррупции".

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Так, Разумков решил в личной переписке посоветовать Дубинскому отозвать законопроект.

“Отзовите, оно вам надо?”, – написал Разумков.

После этого Дубинский пытался позвонить спикеру, но не смог.

К слову, законопроект Дубинского предлагает восстановить действие отмененных КСУ норм Закона Украины “О предотвращении коррупции”, за исключением полномочий по “проверке деклараций лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, которые подаются судьями, судьями Конституционного суда Украины, проведение полной проверки деклараций лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, которые подаются судьями, судьями Конституционного суда Украины, контроля, проверки, хранения и обнародования таких деклараций, проведение мониторинга образа жизни судей”. Все эти полномочия законопроектом № 4304-1 предлагается передать Государственной судебной администрации Украины.

“Принятие соответствующего закона обеспечит выполнение решения Конституционного суда Украины, урегулирует работу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, позволит соблюсти международные стандарты в сфере предотвращения коррупции, в частности Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами”, – сообщается в пояснительной записке к проекту закона.

Адвокат Назар Черный рассказал #Буквам, что указанный законопроект написано максимально непрофессионально.

“В законопроекте Дубинского не конкретизировано, какие именно изменения нужно внести и в какие именно статьи и части статей Закона Украины “О предотвращении коррупции “- лишь общая фраза о передаче полномочий по получению, проверке и хранении деклараций судей в ГСА. При этом, автор законопроекта не предлагает внести изменения в нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность и полномочия ГСА, не предлагает источники обеспечения дополнительного финансирования ГСА (которая и без этого в критическом финансовом положении) для осуществления этих дополнительных задач.

Кроме этого, предложение Дубинского, в таком формате, является фактически невыполнением решения Конституционного суда, поскольку его законопроектом предлагается возобновить действие тех норм, которые КСУ отменил, а не принять вместо них новые, с учетом юридической позиции КСУ, изложенной в решение от 2 октября – то есть “сделать вид”, что решение КСУ вроде не было.

В законопроекте господина Дубинского не упоминается о статье 366-1 Уголовного кодекса Украины, которую КСУ тоже отменил, и которая предусматривала ответственность за недостоверное или несвоевременное декларирование”, – прокомментировал адвокат.