Covid-19 Украина

обновлено 10.03.2021 в 19:02

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«Они – члены семьи»: собаки Байдена вернутся в Белый дом

Две немецкие овчарки президента США Джо Байдена в ближайшее время вернутся в Белый дом после инцидента с укусом человека, который произошел в понедельник.

Среда, 10 марта 2021, 17:29

Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она подчеркнула, что собак не высылали из Белого дома в Делавэр, где проживал Байден до президентства. Поездка собак была запланированной. За ними ухаживали друзья президента и первой леди, поскольку Джилл Байден отправилась с многодневным визитом к военным.

“Чемп и Мейджор, собаки президента и собаки первой леди, – члены семьи, они все еще акклиматизируются и привыкают к своему новому окружению и новых людей”, – сказала Псаки.

При этом она подтвердила, что младший из псов “удивился присутствию незнакомого человека” и укусил его. Пострадавший получил легкую травму. Псаки не подтвердила, что это был именно охранник.

“Ранее планировалось, что за собаками будуть ухаживать друзья семьи в Делавэре во время поездки Джилл Байден на военные базы на этой неделе. На этой неделе у нее трехдневная поездка. И собаки вскоре вернутся в Белый дом”, – сказала Псаки.

  • Ранее сообщалось, что две немецкие овчарки, принадлежащие президенту США Джо Байдена и первой леди Джилл, вернулись в дом семьи в Делавэре после того, как одна из них укусила охранника.
  • Пес избранного президента США Джо Байдена по кличке Мейджор (Major) стал первым животным в Белом доме, взятым из приюта.
  • В феврале первая леди Джилл Байден записала видео в компании со своми собаками и призвала американцев не игнорировать ношение масок с обественных местах.
Теги: собаки, Джо Байден, собаки

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