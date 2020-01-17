Опубликован первый трейлер фантастического боевика "Безумный Майлз" с Дэниэлом Рэдклиффом в необычном образе.

Ролик размещен на Youtube-канале независимой кинокомпании Madman Films.

“Безумный Майлз” (англ. Guns Akimbo) — фантастический боевик, снятый Джейсоном Хауденом в 2019 году. Роль Майлза — ботаника и разработчика видеоигр — в картине сыграл британский актер, звезда “Гарри Поттера” Дэниэл Рэдклифф.

По сюжету фильма, Майлз оставляет в Сети едкий комментарий в адрес организаторов смертельного шоу Skizm, в рамках которого его участники устраивают смертельные перестрелки в прямом эфире. Чтобы отомстить ему, организаторы шоу врываются в его дом посреди ночи и насильно прикрепляют к его рукам пистолеты.