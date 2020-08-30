Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально включила казахстанскую деактивированную вакцину от COVID-19 в перечень вакцин, допущенных к клиническим испытаниям.

Об этом сообщает сайт Inform.kz.

Вакцину разработал Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности Комитета науки МОН РК.

В этот список попало 33 вакцины из 19 стран мира.

По таблице видно, что казахстанская вакцина с деактивированным вирусом находится в фазе 1/2 клинического испытания.

В список вакцин, официально допущенных к клиническим испытаниям, вошли 33 вакцины, разрабатываемые компаниями или исследовательскими институтами из таких стран как Великобритания, Китай, Россия, США, Германия, Япония, Индия, Южная Корея, Бельгия, Швеция, Сингапур, Италия, Австралия, Тайвань, Куба, Франция, Австрия, и Канада.