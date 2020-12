Об этом сообщили в Twitter ВОЗ.

Отмечается, что представители ВОЗ пока ведут переговоры с правительством Великобритании о получении доступа к информации, которая может ускорить внесение вакцины Pfizer к экстренному списку.

Добавим, что попадание вакцины в этот список позволяет странам начать экстренную вакцинацию населения от коронавируса. Кроме этого, разрешаются международные поставки вакцины в рамках глобальных механизмов.

“Стратегическая консультативная группа экспертов ВОЗ по вопросам иммунизации изучает вакцину и формулирует рекомендации по ее использованию”, – сообщили в ВОЗ.

WHO is in discussions with @MHRAgovuk on the possibility of accessing some information from their assessment, which could expedite WHO’s emergency listing.

