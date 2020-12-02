Об этом сообщили в Twitter ВОЗ.

Отмечается, что представители ВОЗ пока ведут переговоры с правительством Великобритании о получении доступа к информации, которая может ускорить внесение вакцины Pfizer к экстренному списку.

Добавим, что попадание вакцины в этот список позволяет странам начать экстренную вакцинацию населения от коронавируса. Кроме этого, разрешаются международные поставки вакцины в рамках глобальных механизмов.

“Стратегическая консультативная группа экспертов ВОЗ по вопросам иммунизации изучает вакцину и формулирует рекомендации по ее использованию”, – сообщили в ВОЗ.

  • Великобритания стала первой страной в мире, которая одобрила для широкого использования вакцину от коронавируса COVID-19 производства американской компании Pfizer совместно с немецкой BioNTech.
  • Биотехнологическая компания Moderna объявила окончательные результаты испытания эффективности своей вакцины-кандидата на 30 000 человек: только 11 человек после получения вакцины заболели COVID-19. У 185 человек из группы плацебо развились симптомы коронавируса.
  • Правительство Великобритании подписало договор на поставку еще 2 миллионов доз вакцин компании Moderna, в результате чего общее количество доз для Великобритании достигло 7 миллионов.