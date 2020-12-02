Об этом сообщили в Twitter ВОЗ.
Отмечается, что представители ВОЗ пока ведут переговоры с правительством Великобритании о получении доступа к информации, которая может ускорить внесение вакцины Pfizer к экстренному списку.
Добавим, что попадание вакцины в этот список позволяет странам начать экстренную вакцинацию населения от коронавируса. Кроме этого, разрешаются международные поставки вакцины в рамках глобальных механизмов.
“Стратегическая консультативная группа экспертов ВОЗ по вопросам иммунизации изучает вакцину и формулирует рекомендации по ее использованию”, – сообщили в ВОЗ.
WHO is in discussions with @MHRAgovuk on the possibility of accessing some information from their assessment, which could expedite WHO’s emergency listing.
— World Health Organization (WHO) (@WHO) December 2, 2020
- Великобритания стала первой страной в мире, которая одобрила для широкого использования вакцину от коронавируса COVID-19 производства американской компании Pfizer совместно с немецкой BioNTech.
- Биотехнологическая компания Moderna объявила окончательные результаты испытания эффективности своей вакцины-кандидата на 30 000 человек: только 11 человек после получения вакцины заболели COVID-19. У 185 человек из группы плацебо развились симптомы коронавируса.
- Правительство Великобритании подписало договор на поставку еще 2 миллионов доз вакцин компании Moderna, в результате чего общее количество доз для Великобритании достигло 7 миллионов.