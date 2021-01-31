Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) раскритиковала заявление ЕС об экспортном контроле над вакцинами от коронавируса COVID-19, производимых в ЕС, заявив, что такие меры рискуют продлить пандемию.

Об этом пишет BBC.

ЕС ввел эту меру на фоне скандала с производителями вакцин из-за недопоставок. Тем не менее заместитель главы ВОЗ Мариангела Симао заявила, что это очень тревожная тенденция.

Также ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что т.н. “прививочный национализм” может продлить пандемию.

Выступая на виртуальном саммите в Давосе он сказал, что накопление вакцин будет поддерживать пандемию и медленное восстановление мировой экономики. Кроме того, по его словам, это будет катастрофический моральный провал, который может еще больше усилить глобальное неравенство.

Что делает ЕС?

Европейский союз вводит экспортный контроль в отношении вакцин от коронавируса, производимых в ЕС, на фоне скандала по поводу недопоставок.

Так называемый механизм прозрачности дает странам ЕС право отказывать в разрешении на экспорт вакцин, если компания, производящая вакцины, не соблюдает существующие контракты с ЕС.

“Защита и безопасность наших граждан являются приоритетом, и проблемы, с которыми мы сейчас сталкиваемся, не оставили нам выбора, кроме как действовать именно так”, – заявили в Европейской комиссии.

Контроль затронет около 100 стран мира, включая Великобританию, США, Канаду и Австралию. Тем не менее многие другие страны, в том числе более бедные, освобождены от этого.

Также ЕС был вынужден отказаться от планов ввести ограничения на экспорт вакцин через границу Ирландии после протестов Дублина и Лондона.

Евросоюз настаивает на том, что его контроль – это временная схема, а не запрет на экспорт.

Такие меры решили применить после публичного спора ЕС с британско-шведским производителем вакцины от COVID-19 AstraZeneca по поводу поставок и растущего давления из-за медленных темпов распространения вакцин.