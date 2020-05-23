Об этом сообщает CNBC.

“Мы видели много стран Южной Америки с растущим числом случаев заболевания, и, очевидно, во многих из этих стран существует проблема, но, безусловно, больше всего пострадала именно Бразилия на данном этапе. В некотором смысле Южная Америка стала новым эпицентром болезни”, – отметил исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.

Следует отметить, что Бразилия вышла на второе место по количеству COVID-19 в мире. В частности, в стране зарегистрировали 330 890 зараженных и более 21 тыс. смертей. За последние сутки в Бразилии зафиксировано 20 803 новых заражения, что является рекордным показателем для этой страны за все время пандемии.