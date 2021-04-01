Всемирная организация здравоохранения раскритиковала "неприемлемо медленное" развертывание кампании по вакцинации от коронавируса в Европе и заявила, что рост числа коронавирусных инфекций в регионе "вызывает беспокойство".

Об этом говорится в заявлении ВОЗ.

Отмечается, что на европейском региональном уровне новые случаи увеличиваются во всех возрастных группах, за исключением людей 80 лет и старше. Только в этой наиболее уязвимой группе населения с начала 2021 года наблюдается снижение заболеваемости и снижение доли смертей от COVID-19, что отражает ранние признаки воздействия вакцинации.

“Вакцины – наш лучший выход из этой пандемии. Они не только работают, но и очень эффективно предотвращают заражение. Однако внедрение этих вакцин происходит неприемлемо медленно. И до тех пор, пока охват (вакцинацией – ред.) остается низким, нам нужно применять те же здравоохранительные и социальные меры, что были в прошлом, для компенсации запаздывающих графиков вакцинации”, – заявил глава европейского подразделения ВОЗ Ханс Клюге.

Он уточнил, что только 10 % населения региона получили одну дозу вакцины и только 4 % завершили процесс вакцинации, получив обе дозы.

Кроме того, в ВОЗ подчеркнули, что ситуация в Европе “вызывает беспокойство”.

“Всего 5 недель назад еженедельное число новых случаев в Европе упало до менее 1 миллиона, но сейчас ситуация в регионе вызывает большее беспокойство, чем мы видели за несколько месяцев. Есть риски, связанные с повышенной мобильностью и собраниями во время религиозных праздников”, – добавил региональный директор по чрезвычайным ситуациям Европейского регионального бюро ВОЗ Дорит Ницан.