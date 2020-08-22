Об этом сказано в рекомендациях на сайте ВОЗ.
В сообщении сказано, что защитные маски не нужны детям в возрасте от 5 до 12 лет. Это пояснили тем, что дети не могут самостоятельно использовать маски как средство защиты должным образом.
Дети в этом возрасте могут носить маски в таких случаях:
- если доказано распространение вируса в районе проживания ребенка;
- если ребенок самостоятельно может безопасно и правильно использовать маску;
- если маски используют периодически;
- если маска необходима для обучения;
- если существуют конкретные условия взаимодействия ребенка с другими людьми, которые находятся в зоне риска относительно коронавируса.
При этом, дети в возрасте от 12 лет приравниваются ко взрослым по рекомендациям относительно использования защитных масок. Им рекомендуют носить маски, когда невозможно соблюдать социальную дистанцию, а также, когда в районе проживания высокая заболеваемость коронавирусом.
- Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адан Гебреисус заявил, что главный метод борьбы с коронавирусом – отслеживание его распространения, а не карантин.