Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует носить защитные маски детям в возрасте от 5 до 12 лет.

Об этом сказано в рекомендациях на сайте ВОЗ.

В сообщении сказано, что защитные маски не нужны детям в возрасте от 5 до 12 лет. Это пояснили тем, что дети не могут самостоятельно использовать маски как средство защиты должным образом.

Дети в этом возрасте могут носить маски в таких случаях:

если доказано распространение вируса в районе проживания ребенка;

если ребенок самостоятельно может безопасно и правильно использовать маску;

если маски используют периодически;

если маска необходима для обучения;

если существуют конкретные условия взаимодействия ребенка с другими людьми, которые находятся в зоне риска относительно коронавируса.

При этом, дети в возрасте от 12 лет приравниваются ко взрослым по рекомендациям относительно использования защитных масок. Им рекомендуют носить маски, когда невозможно соблюдать социальную дистанцию, а также, когда в районе проживания высокая заболеваемость коронавирусом.