Об этом сообщает пресс-служба Бюро ВОЗ в Украине.

Так, ВОЗ обновила рекомендации относительно ношения тканевых и медицинских масок.

Тканевые маски необходимо использовать:

  • в помещениях с плохой системой вентиляции  или ее отсутствием независимо от того, есть ли возможность соблюдать социальную  дистанцию  в 1,5 метра;
  • в помещениях, которые систематически проветриваются, но в которых невозможно соблюдать дистанцию;
  • в магазинах, школах, церквях, ресторанах, спортзалах, остановках автотранспорта и т.д., если в этих помещениях невозможно соблюдение дистанции;
  • на рынках, ярмарках и других собраниях под открытым небом, если невозможно соблюдение дистанции.

Медицинские маски необходимо использовать:

  • везде, где невозможно соблюдение дистанции по меньшей мере в 1,5 метра, людям в возрасте от 60 лет, а также людям с хроническими болезнями;
  • везде людям с подозрением или подтвержденным COVID-19, даже если отсутствуют симптомы.

Не рекомендуется использовать маску при интенсивных занятиях спортом при условии качественной системы вентиляции в спортзале.

Использование масок с клапанами тоже не рекомендуется, поскольку он может пропускать воздух и распространять вирус.