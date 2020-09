Об этом сообщает пресс-служба Всемирной организации здравоохранения.

В последнем отчете ВОЗ отмечается, что по состоянию на 10 сентября зафиксировано 118 случаев заболевания, в том числе 112 подтвержденных диагнозов, а еще 6 ожидают результаты теста.

Сообщается о 48 умерших, еще 52 больных вылечились.

Эбола распространяется в западной провинции Демократической Республики Конго, вызывая опасения, что болезнь может достичь соседних регионов Республики и даже столицы Киншасы.

The latest Situation Report from the 11th Ebola Virus Disease Outbreak in #Mbandaka, Équateur Province #DRC (reported 10 September 2020).

➡️118 cases (112 confirmed, 6 probable) 48 deceased & 52 recovered. pic.twitter.com/gKHM2Ql3CA

— WHO African Region (@WHOAFRO) September 11, 2020