Об этом сообщает пресс-служба Всемирной организации здравоохранения.

В последнем отчете ВОЗ отмечается, что по состоянию на 10 сентября зафиксировано 118 случаев заболевания, в том числе 112 подтвержденных диагнозов, а еще 6 ожидают результаты теста.

Сообщается о 48 умерших, еще 52 больных вылечились.

Эбола распространяется в западной провинции Демократической Республики Конго, вызывая опасения, что болезнь может достичь соседних регионов Республики и даже столицы Киншасы.

  • Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что в результате новой вспышки эпидемии вируса Эболы в Демократической Республике Конго, были заражены 12 человек.