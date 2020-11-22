Во Всемирной организации здравоохранения считают, что в начале 2021 года в Европе может начаться третья волна заболеваемости коронавирусом COVID-19.

Об этом заявил специальный представитель ВОЗ Давид Набарро, сообщает Solothurner Zeitung.

“Европейцы упустили возможность создать необходимую инфраструктуру в летние месяцы после того, как взяли под контроль первую волну. Теперь у нас вторая волна. Если они не построят необходимую инфраструктуру, у нас будет третья волна в начале следующего года”, – отметил он.

По словам Набарро, в Европе на короткое время наблюдалось снижение показателей инфицирования, которые теперь снова растут: в Германии и Франции в субботу число случаев заболевания увеличилось на 33 000, в Швейцарии и Австрии ежедневно регистрируются тысячи случаев, а в Турции зарегистрировано рекордное число новых случаев – 5 532.

Также он поставил восточноазиатские страны в пример Европе и подчеркнул, что европейцам есть чему поучиться.

“Они соблюдают дистанцию, носят маски, идут на карантин, когда больны. Так происходит потому, что между властями и жителями этих стран очень четкий диалог. Было сказано лишь одно: если мы хотим, чтобы наша экономика была сильной и наши свободы сохранялись, мы все должны придерживаться нескольких основных правил”, – сказал спецпредставитель ВОЗ.