У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) звернулися до африканських країн з проханням не утилізувати вакцини проти коронавірусу COVID-19, навіть якщо там закінчився строк придатності.

Про це повідомляє ВВС.

Малаві та Південний Судан нещодавно заявили, що збираються утилізувати 75 тисяч доз вакцини Oxford-AstraZeneca, бо в середині квітня в них закінчився термін придатності. В Малаві хотіли утилізувати 16 тисяч доз вакцини, а в Південному Судані – 59 тисяч доз.

Однак в ВООЗ відповіли, що вакцини потрібно зберігати та чекати подальших вказівок.

До слова, в Центрі з контролю за захворюваннями в Африці (Africa CDC) заявили, що впевнені в безпечності використання вакцин. Вони пояснили, що часто вакцини можна використовувати впродовж 36 місяців після того, як закінчився термін придатності. Однак вакцини проти коронавірусу нові й говорити про те, що це правило діє поки що рано.

Останнє слово щодо використання таких вакцин буде за національним регулятором.

Наразі кампанії по вакцинації рухається дуже повільно. На це є дві причини. По-перше, проблеми з постачанням. По-друге, скептицизм населення стосовно нової вакцинації.

В ВООЗ звернули увагу на те, що в інших африканських країнах також залишилися невикористані вакцини, тому й попросили не утилізувати їх, а чекати подальших вказівок. До прикладу, одна з африканських країн відправила “протерміновані” вакцини Австралії. Там їх використали.