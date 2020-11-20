Об этом сообщила пресс-служба ВОЗ.
“Эта рекомендация, выпущенная 20 ноября, является частью действующего руководства по клинической помощи при COVID-19”, – добавили в ВОЗ.
Рекомендации против использования препарата были разработаны в сотрудничестве с некоммерческой организацией Magic Evidence Ecosystem Foundation (MAGIC). В экспертную группу входили 28 экспертов в области клинической помощи, четверо пациентов и один специалист по этике.
Эксперты провели четыре независимых испытания, в ходе которых анализировались данные более чем 7 тысяч пациентов.
Выяснилось, что лекарство не оказывает значимого влияния на выживаемость людей с коронавирусом, потребность в искусственной вентиляции легких, время выздоровления и другие показатели.
- В июле Европейская комиссия выдала разрешение на продажу медицинского препарата ремдесивир для лечения коронавируса.