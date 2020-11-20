Всемирная организация здравоохранения рекомендует не использовать препарат "Ремдесивир" для пациентов с коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба ВОЗ.

“Эта рекомендация, выпущенная 20 ноября, является частью действующего руководства по клинической помощи при COVID-19”, – добавили в ВОЗ.

Рекомендации против использования препарата были разработаны в сотрудничестве с некоммерческой организацией Magic Evidence Ecosystem Foundation (MAGIC). В экспертную группу входили 28 экспертов в области клинической помощи, четверо пациентов и один специалист по этике.

Эксперты провели четыре независимых испытания, в ходе которых анализировались данные более чем 7 тысяч пациентов.

Выяснилось, что лекарство не оказывает значимого влияния на выживаемость людей с коронавирусом, потребность в искусственной вентиляции легких, время выздоровления и другие показатели.